İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümünde yeni detaylar... 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL Kağıthane'de kardeşi ile yaşadığı 3. kattaki dairenin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadının ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan kadının kardeşi tutuklandı. Genç kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta yaşanan olayda, Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başlamıştı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi arayarak kendisini Mersin'den almasını istemişti. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirmişti. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söylemişti.

Uçuş yapacağı gün düşüp hayatını kaybetmişti

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kardeşi duşta olduğunu iddia etmişti

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenilmişti. Şakir D., ablasının sürekli "çocuklarım orada kaldı" diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığı yönünde ifade vermişti.

Katil zanlısı kardeş tutuklanmıştı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Olayla ilgili ifade veren bir komşu, kadının düştüğü sırada camda bir adam gördüğünü ve adamın olayın ardından camı ve perdeyi kapattığını söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden genç kadının 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.