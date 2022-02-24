Genç kıza kapkaç kamerada - Son Dakika
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Genç kıza kapkaç kamerada

24.02.2022 09:41

Beyoğlu'nda arkadaşıyla yürüyen genç kızı uzun süre takip eden bir şahıs, market girişinde elindeki cüzdanı çalarak kaçtı.

Beyoğlu'nda arkadaşıyla yürüyen genç kızı uzun süre takip eden bir şahıs, market girişinde elindeki cüzdanı çalarak kaçtı. Kapkaç anları kameraya yansırken, yapılan çalışma sonucunda şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, genç bir kız arkadaşıyla birlikte markete doğru yürümeye başladı. Genç kızın elinde cüzdan ve telefon olduğunu fark eden kapkaççı, genç kızların peşine takılarak uzun süre takip etti. Marketin girişinde genç kızın elindeki cüzdanı çalıp, cep telefonunu yere düşüren kapkaççı olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden kovalamaya çalıştı. Genç kız olayın ardından polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaççının kimliğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kapkaççı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yaşanan kapkaç dehşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızların markete doğru yürüdüğü ve market girişinde kapkaççının genç kızın elindeki cüzdanı çalarak kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada
Genç kıza kapkaç kamerada

YORUMLAR
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Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı

Beyoğlu, Kapkaç, Market, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç kıza kapkaç kamerada - Son Dakika


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