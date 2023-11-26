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İstanbul'da genç kıza silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da genç kıza silahlı saldırı kamerada

Kasımpaşa'da bir şahıs, sevgilisini yoldan çıkarttığını iddia ettiği genç bir kızı silahla bacağından vurdu. Polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

İstanbul\'da genç kıza silahlı saldırı kamerada
26.11.2023 - 22:10,
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- İstanbul'da genç kıza silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini yoldan çıkarttı diye vurdu Kasımpaşa'da bir şahıs sevgilisini yoldan çıkarttığını iddia ettiği genç kızı silahla bacağından vurduPolis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı
İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir şahıs, sevgilisini yoldan çıkarttığı iddia ettiği genç bir kızı, evine yürüdüğü esnada arkasından yaklaşıp basacağından vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından otel odasında yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahısların taksi uygulaması ile saldırıya gittikleri ortaya çıktı. Beyoğlu Kasımpaşa semti Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda Nazlıcan K. gece yarısı arkadaşıyla birlikte evine doğru yürümeye başladı. Genç kız yokuşu çıktığı esnada arkasından iki şahıs takip etmeye başladı. Şahıslardan biri bir süre sonra silahını çekerek genç kızı, sağ bacağından 2 el ateş ederek vurdu. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı genç kız ise yanındaki kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.Beyoğlu Asayiş polisi onlarca kamera incelediOlayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, genç kızın ve arkadaşınım ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemeye aldı. Geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, saldırganların olay yerine geldiği aracın plakasını belirledi. Araç sürücüsünün Erhan D. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın taksi uygulaması şoförü olduğunu ve aracına binen saldırgan ile diğer şahsı Eyüpsultan'dan aldığı bilgisine ulaştı.Taksi uygulamasıyla saldırıya gelmişlerŞahısları Piyalepaşa Bulvarı üzerinde indirdiğini söyleyen Erhan D.'nin bilgisinden yola çıkan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevrede yaptığı kamera çalışmasında saldırgan şahsın emniyette 4 adet suç kaydı olan Bünyamin K. (21), yanındakinin ise 1 adet suç kaydı bulunan Yiğit Efe A. olduğunu tespit etti.Otel odasından kıskıvrak yakalandıDevam eden çalışmalarda polis ekipleri, Bünyamin K.'nın Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir otelde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Otele 4 ekiple baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi."Kız arkadaşımı yoldan çıkartıyordu"Gözaltına alınarak emniyete götürülen Bünyamin K.'nın ifadesi alındı. İfadesinde vurduğu gen kızın, kendi kız arkadaşını yoldan çıkarttığını, gece kulübüne getirdiğini ve erkekli ortamlara sıktığını söyleyen Bünyamin K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da genç kıza silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da genç kıza silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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