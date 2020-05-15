İstanbul'da gençler parklara akın etti - Son Dakika

İstanbul'da uzun bir aradan sonra dışarıya çıkan 15-20 yaş arasındaki gençler parklara ve basketbol sahalarına akın etti.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan gençler bugün normale dönüş planı kapsamında alınan kararla saat 11.00'da dışarıya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta alınan kararla bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen gençler, parklara akın etti. Bakırköy'de bulunan parklara ve basketbol sahalarına akın eden gençler güneşli havanın da tadını çıkarırken gençlerin çoğunun maske taktığı görüldü.

(İsmail Coşkun/İHA)