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İstanbul'da gençlerden Başkan Arı'ya sevgi seli

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler'de düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

İstanbul'da gençlerden Başkan Arı'ya sevgi seli, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler'de düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Burada gençlerin büyük coşkusuyla ve sevgi dolu ilgisiyle karşılaşan Başkan Arı, gençlere Nevşehir'i anlatarak onlardan İstanbul seçimleri için Binali Yıldırım'a destek istedi.

Başkan Rasim Arı, İstanbul Bahçelievler Eren Korusunda düzenlenen Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Nevşehir'in ve ülkemizin lider gençliğinin yetişmesi ve bu sayede güçlü Türkiye'nin oluşarak yoluna emin adımlarla ilerlemesi için gençlere her zaman destek olacaklarını ifade eden Arı, gençlerin fikirlerine ve sahadan iletecekleri bilgilere değer verdiğini vurguladı. Arı: "Gençlerin önerilerini ve fikirlerini değerlendirmede titiz davranıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak her zaman gençliğin enerjisinden yararlanacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin gençlere olan pozitif ayrımcılığını Nevşehir'de de hayata geçirdiğini anlatan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençler bizim iki gözümüzün nurudur. Nevşehir'de yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var; 'Bizler gençlere pozitif ayrımcılık yapacağız' Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Çünkü ülkemizin geleceği siz gençlersiniz. O yüzden bu şehri ve bu ülkeyi hatta dünyayı siz gençlerle birlikte değiştireceğiz" diye konuştu.

İstanbul seçimleri için gençlerin en doğru kararı vereceğine inandığını ifade eden Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yeni nesilden umutluyum. Bize sorgusuz, sualsiz biat eden cahil bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazım. 15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir. Böyle bir gençlik Türkiye ve dünya için büyük öneme sahip İstanbul'un başkanının belirlenmesinde en doğru kararı verecektir." - NEVŞEHİR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
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