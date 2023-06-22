Sokakta yürüyen kadına laf atan gence müdahale etti, canından oldu

İstanbul'da bir gencin yolda yürüyen bir kadına laf atması sonucu kadın ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, olaya müdahale etti. Kavgaya dönüşen tartışmada Tanyıldız tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına laf atarak küfür etti. Kadın ile Arda G. arasında yaşanan tartışmayı gören esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, G.'ye vurmaya başladı.

TABANCA ALIP GERİ DÖNDÜ

Şahıslar arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ve arkadaşı Sedat B. ile geri döndü. Yanına ruhsatsız tabanca alıp gelen Mete G., Tanyıldız'ın göğsüne ateş ederek yaraladı. Yaşanan bağrışmalar üzerine dışarı çıkan Mısır uyruklu esnaf Zakaria Ali A. ise Mete G.'nin bacağına ateş etmesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tanyıldız ile bacağından yaralanan Zakaria Ali A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Mehmet Ali Tanyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Esnaf Mehmet Ali Tanyıldız

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay sonrası şahısların adreslerini tespit eden polis ekipleri, olaya karışan 3 şahıstan Mete G. ve Arda G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Olayda kullanılan tabanca ise ekipler tarafından Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.