İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞEN AVRUPA ÜNİVERSİTELER KÜREK ŞAMPİYONASI'NDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

AVRUPA Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen ve Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde, Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla 7- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası bugün yapılan final yarışlarıyla sona erdi. Sıralamada ilk üçe giren sporcular madalyalarını aldı.

Haliç'te sabah saatlerinde gerçekleşen yarışlarda 500'den fazla sporcu ter döktü. Kadın ve erkek olarak birçok farklı kategoride gerçekleşen şampiyonada Avrupa'dan ve Türkiye'den 73 farklı üniversite yer aldı. Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde, Fatih Belediye'sinin katkılarıyla gerçekleşen şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

EUSA Başkanı Adam Roczek de izleyiciler arasındaydı. Roczek, Türkiye'de gerçekleşen organizasyonla ilgili ? Pandemi sonrası ilk defa üniversiteler arası organizasyonlara başladık. Avrupa Oyunları'ndan sonra ikinci büyük aktivitemiz İstanbul'da gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, İstanbul bu şampiyona için doğru bir karardı. Sporcuların gözlerinden de mutluluklarını görebilirsiniz'dedi.

Sabah başlayan yarışlarda sporcular, takım ve bireysel kategorilerde, bin metrelik bir parkurda kürek çekti. Şampiyonada Türk sporcu, Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Elis Özbay kategorisinde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonu olan Elis Özbay, madalyasını Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve EUSA Başkanı Adam Roczek'in elinden aldı.

SPORDA TESİSLEŞME ÇOK ÖNEMLİ

Etkinlikleri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da takip etti. Turan, organizasyonla ilgili, 'Çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası bugün Fatih'te yapıldı, üç gündür yapılıyor. Benim açımdan bakıldığında su üstündeki bu üç günlük manzara sevinç ve heyecan verici bir manzara. Bu tesis iki-iki buçuk yıl önce yapıldı. Bu tesis olmasa böyle bir organizasyonu burada gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. Sporda tesisleşme çok önemli. Bize bu tarz spor organizasyonlarını yapma fırsatı veriyor.' diye konuştu.

EV SAHİBİ OLMANIN RAHATLIĞINI HİSSETTİM

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcu Elis Özbay, 'Türkiye ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Haliç'te, Yeditepe Üniversitesi'nin böyle bir organizasyon yapması çok gurur verici çünkü spora ve sporcuya çok önem veren bir üniversite. Ben de Yeditepe Üniversiteli olarak Avrupa Üniversiteler Şampiyonasını, altın madalya kazanarak tamamladım, çok mutlu ve gururluyum. Haliç'te olduğu için ekstradan keyif aldığım bir yarış oldu. Yurtdışında rakip olduğum insanlarla tekrar yarışma fırsatı buldum. Onlar da çok keyif aldıklarını söylediler. Ev sahibi olmanın rahatlığını hissettim. Milli takım bünyesinde de hem Avrupa hem Dünya Şampiyonasında yarıştığım yarışlardı. Yurtdışında olduğumuzda üzerimizde ekstra bir gerginlik olabiliyor. Umarım ki diğer Avrupa ve Dünya şampiyonları da ülkemizde yapılır. Sonraki hedefim 2023, 2024'te Paris Olimpiyatları elemelerinde kota alıp ülkemi temsil etmek olacak.' dedi.

Şampiyona süresince sporcular Yeditepe Üniversitesi, merkez kampüsünde konakladı. Kapanış töreni bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.