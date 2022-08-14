İstanbul 'da gerçekleştirilen dar alan uygulamasında 2 bin 597 şahıs sorgusu, 796 araç sorgusu yapılırken, 2 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 20 gram narkotik maddesi de ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı yakalandı - Son Dakika

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