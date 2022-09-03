İstanbul'da asayiş uygulamasında 220 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 220 şüpheli gözaltına alındı

03.09.2022 03:52
İstanbul'da asayiş uygulamasında 220 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 220 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 220 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1850 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık mekan ve valelere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 243 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 249 şüpheli ile yoklama kaçağı 174 kişi hakkında işlem yapıldı, 220 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada yapılan aramalarda 67 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 11 kurusıkı tabanca, 3 bin 806 fişek, 1 kilo 514 gram uyuşturucu madde, 1019 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 225 lira ele geçirildi.

Uygulamada 334 umuma açık yer denetlenirken 37 iş yeri ile 21 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 22 bin 441 araç ve 1348 motosiklet kontrol edildi. 986 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi, 2 milyon 180 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Uygulama sırasında yakalanan 211 yabancı uyruklu, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında 220 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş uygulamasında 220 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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