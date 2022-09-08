İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2022 03:20
İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1898 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 808 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 312 şüpheli ile yoklama kaçağı 200 kişi hakkında işlem yapıldı, 215 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 16 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 2 kilo 465 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 85 Türk lirası ile 850 avro ele geçirildi.

Uygulamada 747 umuma açık yer denetlendi, 21 iş yeri ile 11 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 22 bin 573 araç ve 1051 motosiklet kontrol edildi. 989 araç ve motosiklet ile 19 sürücü hakkında işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi, 228 bin 671 lira para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:39 Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı
09:37 Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları
09:33 Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum
09:28 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev
09:14 Merve Boluğur'dan "Bekaret kemeri asacağım" açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı
08:54 "HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışması 6'lı masayı dağıtıyor mu? Kılıçdaroğlu açıkladı
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha
08:25 Bugün hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu
08:18 Mersin'deki korkutan yangın ikinci gününde devam ediyor! 303 hanedeki 790 kişi tahliye edildi
07:39 ABD'den skandal adım! Türkiye sınırına 20 km mesafede terör örgütü YPG'ye askeri eğitim verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 09:48:56. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement