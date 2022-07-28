Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi 'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Avcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) - Son Dakika

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