Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

28.07.2022 22:26

İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Avcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) - Son Dakika

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