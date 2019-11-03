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İstanbul'da gıda zehirlenmesi

6 saat önce

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunların 25'inin taburcu olduğunu, 19'unun ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini bildirdi.

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İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunların 25'inin taburcu olduğunu, 19'unun ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, medyada yer alan "İstanbul'da yemek yiyen çok sayıda kişi zehirlendi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25'i taburcu olmuştur. Geriye kalan 19'unun ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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