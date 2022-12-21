Kasiyer kıza sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan Faslı şahıs sınır dışı edilecek

NE OLMUŞTU?

Markete giren M.A.E., "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var? İslam'da böyle şeyler olmaz" dedi. M.A.E.'yi fark eden bir kadın müşteri hemen cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Kadın, "Pardon siz nerelisiniz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Nerede olduğunuzun farkında mısınız?" diye sordu. Faslı olduğunu belirten adam ise kadına "Nerede olduğumu biliyorum. Burada İslam var değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.

"RAHATSIZ OLUYORSAN FAS'A GİDERSİN"

Bunun üzerine kadın tekrar araya girerek, "Evet İslam var. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı, ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa çalışabilir. Sen şu an benim için tehlikesin. Rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin. Orada yaşarsın." dedi.