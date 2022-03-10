Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

10.03.2022 09:55

İstanbul Avcılar'da gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul Avcılar'da gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 RV 2372 plakalı minibüs, Avcılar gişelerinin arasındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle gişelerin arasında sıkışan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri itfaiye, diğeri de sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün sıkıştığı yerden çıkarılması için vinçle kaldırma çalışması yapılıyor.

Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu, İstanbul, Avcılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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