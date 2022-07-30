Üniversite öğrencisi Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

30.07.2022 00:31
Üniversite öğrencisi Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor

İstanbul'da gittiği konserden sonra fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da gittiği konserden sonra fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Şişli'deki konser alanının önünde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Pınarcı olduğu öne sürülen bir kadının, iki kişiden destek alarak yürüdüğü anlar yer aldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından konserin gerçekleştiği KüçükÇiftlik Park işletmesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 16 Temmuz'da Pınarcı'nın katıldığı bir konserde öldüğüne dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında polise teslim edilen güvenlik kamerası görüntülerinde de görebileceğiniz gibi genç arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olmadığı güvenlik ekiplerimizin hassas gözlemleri sonucunda fark edilmiş ve hızlıca sağlık ekiplerine bilgi verilmesiyle kendisinin hastaneye sevki sağlanmıştır. Ardından hastanede yaşanan süreç ve vefat haberini basından üzülerek öğrendik. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz."

Olay

Hatay'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, Kurban Bayramı tatilinde erkek arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş, 16 Temmuz günü gittiği konserin ardından fenalaşmıştı.

Erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Pınarcı, hayatını kaybetmişti. Pınarcı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan erkek arkadaşı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'a götürülen Pınarcı'nın cenazesi burada toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Pınarcı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

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