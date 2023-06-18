İstanbul'da giyim mağazasında kalan son elbise için kadınlar kavga etti - Son Dakika
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İstanbul'da giyim mağazasında kalan son elbise için kadınlar kavga etti

18.06.2023 14:13

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında iki kadın, son bedeni kalan bir kıyafet için saç saça birbirine girdi. Kavga sırasında bir kadın, diğerinin kafasına cep telefonu ile vurarak yaraladı. Olay, mağazadaki diğer vatandaşların ayırması ile son buldu. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında iki kadın "Son bedeni kalan kıyafet" için saç saça birbirine girdi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

SON BEDENİ KALAN KIYAFET İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Dün öğle akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iddiaya göre giyim mağazasındaki iki kadının sürdükleri bebek arabaları çarpıştı. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, daha sonra da kadınlar, son bedeni kalan bir kıyafet için kavga etmeye başladı.

KAFASINA TELEFONLA VURDU

Birbirlerinin saçını çekerek dövüştüğü kavga sırasında kadınlardan biri, diğerinin kafasına cep telefonu ile vurarak yaraladı. Olay, mağazadaki diğer vatandaşların ayırması ile son bulurken, yaşanan kavga çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da giyim mağazasında kalan son elbise için kadınlar kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da giyim mağazasında kalan son elbise için kadınlar kavga etti - Son Dakika
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