Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

16.03.2022 21:27

Son dakika haberler... Maltepe'de giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta giyim mağazası işleten Murat Erdol, iş yerinin önündeki askılıkta sergilediği bir takımın tekinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda bir kadının 4 ve 12 Mart'ta iki kez farklı renklerde ürün çalarak uzaklaştığını gören Erdol, polise şikayette bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mağazanın önüne gelerek askılıktaki ürünleri bir süre incelediği ve ardından bir ürünü çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da giyim mağazasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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