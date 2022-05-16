İstanbul'da gizemli tünel bulundu! İnceleme devam ederken dikkat çeken 2 iddia ortaya atıldı - Son Dakika

İstanbul Etiler'de cumartesi günü bir yol çökmesi meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yer altında bir tünel olduğunu fark etti. Bölgedeki ekiplerin genişlemesiyle tünelin nereye çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, gizemli tünelin bulunduğu bölgeden son bilgileri aktardı. Çakmak şöyle konuştu: Cumartesi günü Etiler Tamburi Ali Sokak'ta bir yol çökmesi meydana geldi. Bölgeye hemen belediye ekipleri çağrıldı ve çalışmalar başladı. Ancak ekipler yolun altında bir tünel olduğunu fark etti. Hemen bölgeye polis ekipleri çağrıldı.

ARAŞTIRMA GENİŞLEDİ

Polis ekipleri bölgeye geldiğinde asfaltın bulunduğu alanda yolu 100 metre kadar kazmaya devam ettiler. Tünelin nereye gittiğine dair araştırmalarını detaylandırdılar. Tünel kapatıldı ancak tünelin neden açıldığına dair araştırma sürüyor. O araştırmalar tünelin ucunun geldiği yere doğu devam ettiğini görüyoruz.

TÜNELLE İLGİLİ 2 İDDİA

Tünel ortaya çıktığında ortaya bazı iddialar atıldı. Hemen sol tarafta bir kumarhane olabileceği, buradan kaçış için açılabileceği ileri sürüldü.

Diğer bir iddia ise geçtiğimiz yıllarda, buradaki kanalizasyon çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tarafından değil de mülk sahipleri tarafından açıldığı iddiaları da var.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bu iddialarla ilgili hem kaymakamlık hem de valilik açıklama yaptı. İddiaların değerlendirildiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede çalışmalar devam ediyor. Tünelin ucunun nereye gittiği ve tünelin neden açıldığıyla ilgili kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.