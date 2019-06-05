İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi
16 dakika önce
İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendiİSTANBUL - Şile Karamandere'de bulunan Saklıgöl eşsiz manzarası ile bayramda vatandaşların akınına uğruyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi
İSTANBUL - Şile
Karamandere'de bulunan Saklıgöl eşsiz manzarası ile bayramda vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların bayram tatilinde uğrak yeri olan Saklıgöl'ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi.
Saklıgöl bayram tatilinde megakent İstanbul'un bunaltıcı atmosferinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Şile ilçesinin gözde yerlerinden olan Saklıgöl'de vatandaşlar yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkardılar. Yapay bir baraj gölü olan yerde vatandaşlar hem kahvaltı yapıyor hem de doğa yürüyüşüne çıkıyorlar. Doğanın tadını çıkaranların yanı sıra gelin ile damat adayları, eşsiz manzarası olan mekana gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Aynı zamanda tatilciler sandal ile göl üzerinde gezi turuna çıkıyor. Maltepe
'den Saklıgöl'e gelen Hüseyin Yıldırım
, "İlk defa geliyorum umduğumdan da güzel bir yer. Her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Maltepe'den geliyorum" dedi.
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