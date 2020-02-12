İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAFatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel ahrekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:26 Kaynak: DHA
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