İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI

6 saat önce

Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI, System.String[]

Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

Kaçak göçmenlerin yaşadığı korku gözlerinden okundu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese  göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.  Operasyonda 135 kaçak göçmen yakalandı. Çatıda ve yatak altlarında gizlenen göçmenlerin yaşadığı korku gözlerine yansıdı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Saat 05.00 sıralarında başlayan operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Sokakta Çevik Kuvvet ekipleri  güvenlik önlemi alırken, bir ambulans da hazır tutuldu. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Göçmenlerin yaşadığı korku gözlerinden okundu. Operasyonda çoğunluğu Bangladeş ve Pakistan uyruklu olmak üzere 135 kişi yakalandı. Bu kişilerin arasında 1 Özbek ile 1 İran vatandaşı da bulunuyor. Operasyonda hasta bir göçmen de olay yerinde bekletilen ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrolündün geçirilen göçmenler daha sonra getirildikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Polis, kaçak göçmenleri Türkiye'ye getiren kişileri belirleyerek yakalama çalışmalarına başladı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon yapılan adresler

-Polislerin görüntüsü

-Polis helikopteri

-Ahşap binadaki operasyon görüntüleri

-Yatak altı ve çatıda bulunan kaçaklar

-Kaçak göçmenlerin otobüslerle götürülmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Muhabir anonsu (Ertan Kılıç)

-Genel ve detaylar

12.02.2020 - 07.50 Haber Kodu : 200212011

12.02.2020 - 07.30 Haber Kodu : 200212010


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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