İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

20.04.2022 10:16
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, reddedilen ikamet izni başvurularını olumlu sonuçlandıracaklarını söyleyen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, reddedilen ikamet izni başvurularını olumlu sonuçlandıracaklarını söyleyen 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarda reddedilen ikamet izni başvurularını olumlu sonuçlandıracaklarını söyleyerek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih'te 2 adrese düzenlenen operasyonda, 2'si Pakistanlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edildi.

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İstanbul, Göçmen, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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