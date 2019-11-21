Son Dakika Haberleri: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3'ü polis 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3'ü polis 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsımında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 3'ü polis 1'i avukat 12 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren 333 düzensiz göçmen de yakalandı.

Aramalarda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet, 15 cep telefonu, 16 bin 755 avro, 8 bin 525 lira, 560 dolar, av tüfeği ve 31 fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i polis 1'i avukat 10 şüpheli tutuklanırken 2 polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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