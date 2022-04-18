İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

18.04.2022 11:42
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında 4 ayrı operasyon düzenledi.

Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir'de belirlenen adreslere 11-18 Nisan'da yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 46'sı Afganistan, 14'ü Pakistan, 14'ü Suriye ile 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Aramalarda, 4 minibüs, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, 5 cep telefonu, 4 pompa, 10 kürek, 4 merdiven ve çeşitli kamp malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye toplam 146 bin 718 lira idari para cezası uygulandığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 1'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Bir haftada 1730 düzensiz göçmen yakalandı

Son operasyonlarla birlikte il genelinde bir hafta içinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 1730'a çıktığı, bunlardan 387'si hakkında adli işlem yapıldığı, 1343'ünün de sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
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İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 77 düzensiz göçmen yakalandı Altay'dan Başakşehir'e geçit yok Altay'dan Başakşehir'e geçit yok

Başakşehir, Esenyurt, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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