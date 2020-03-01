İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor - Son Dakika

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İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor
6 saat önce
İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.
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