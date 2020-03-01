İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor - Son Dakika

İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor

6 saat önce

İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor.

İSTANBUL'a gelen çeşitli illerden gelen göçmenler eşyalarıyla birlikte Aksaray'daki parklarda toplanarak, buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Bazı göçmenler parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parkta beklemeye devam etti.

İstanbul'da göçmenler aksaray'dan edirne'ye gidiyor

Aksaray, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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