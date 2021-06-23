İstanbul'da gök gürültülü sağanak (1) - Son Dakika

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gök görültülü sağanak başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Uyarının ardından bazı ilçelerde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi.