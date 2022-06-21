Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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