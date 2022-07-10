Sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Sağanak etkili oluyor

10.07.2022 01:50

Karabük il merkezi ve Yenice ilçesinde sağanak etkili olmaya başladı.

Karabük il merkezi ve Yenice ilçesinde sağanak etkili olmaya başladı.

Akşam aralıklarla başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak il merkezi ve Yenice ilçesinde etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, Şirinevler Mahallesi'nde bir ev sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle Ankara ve Zonguldak caddeleri ile Yenice ilçe merkezinde yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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