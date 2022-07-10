Sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, Şirinevler Mahallesi'nde bir ev sular altında kaldı.

Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: AA

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