İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

26.04.2023 16:43

Meteorolojinin dünden beri uyardığı sağanak yağış, bugün İstanbul'da tesirini gösterdi. Bazı ilçelerde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gece saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, sabah bazı ilçelerde etkisini artırdı. Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde rögarın taşması sonucu cadde suyla kaplandı. Sürücüler, trafikte dikkatli ilerlemeye çalıştı. Sağanak, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle, D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde ve TEM Otoyolu'nun Samandıra- Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk gözlendi.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLEDİ

Sabah özellikle D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu'nda Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerledi.

CADDELERDE SU BİRİKTİ

Sağanağın etkili olduğu Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Mecidiyeköy istikametine, devamında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafikte yoğunluk yaşanıyor. Beykoz Kavacık'ta sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında şiddetli yağış nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Sağanak, Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.05 itibarıyla yüzde 69 ölçüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: GENE YAGIŞ GENE İBB BAŞKANI İSTANBUL YOK. BOŞUNA DEMİYORUZ İSTANBUL 4 YILDIR SAHİPSİZ. İŞLEYEN SİSTEME BİLE ÇOMAK SOKTU ALLAK BULLAK OLDU İETT HABERLERİ DUYMAKTANDA GINA GELDİ Cevap Yaz 11 20 Yayından Kaldır
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TEM Otoyolu, Samandıra, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Son Dakika


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