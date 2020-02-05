İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor, System.String[]
METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:26 Kaynak: DHA
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