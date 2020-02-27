İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika

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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
6 saat önce
İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti, bazılarının şemsiyesi ise aşırı rüzgar nedeniyle uçtu. - İSTANBUL
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