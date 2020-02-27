İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

16 dakika önce

İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor, System.String[]

İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti, bazılarının şemsiyesi ise aşırı rüzgar nedeniyle uçtu.

(İHA)

Şemsi Tebrizi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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