İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek

07.07.2023 12:32

Meteoroloji, son hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Böylelikle sıcaklardan epey bunalan İstanbullular, bir nebze olsun serinleyecek.

Bir süredir aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın etkisiyle serinleyecek.

CUMARTESİ GÜN BOYU HAVA YAĞIŞLI

Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

"ÖZELLİKLE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi. Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti: "Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • alos : GELEN ZAMLARDAN SONRA HAVA DA GÖK GÜRÜLTÜLÜYE DÖNDÜ Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi
12:04 KDV ve Harçlara Zam Yapıldı
12:04 Eyüpsultan'da Su Borusu Patladı; Su Metrelerce Yükseldi
12:00 KDV ve harçlara yapılan zammı gören Nurgül Yeşilçay sessiz kalamadı: Vergiler, zamlar günaydın
11:55 KDV artırıldı, işte madde madde yeni oranlar! Gıdada geçerli değil ama bir ürün grubunda rakam yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı
11:56 Caddeden geçen boru patladı! Tazyikli su metlerce yükseldi, aracın önünü havaya kaldırdı
11:48 İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek
11:46 Sıcaklardan bunalan İstanbulluların beklediği haber! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
11:34 Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri
11:34 Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 12:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement