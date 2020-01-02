İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
6 saat önce
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Gökkuşağından detay
-Balıkçılardan detay
-Genel ve detaylar
- Yazar
Son Dakika İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu