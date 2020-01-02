İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

6 saat önce

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ, System.String[]
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Gökkuşağından detay

-Balıkçılardan detay

-Genel ve detaylar


- Yazar
İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
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