İstanbul'da gökkuşağı sürprizi - Son Dakika

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu.

- İstanbul