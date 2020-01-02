İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.01.2020 20:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da gökkuşağı sürprizi - Son Dakika