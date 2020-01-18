İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
7 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Sabah saatlerinde beliren gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Gökkuşağının görüntüsü
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