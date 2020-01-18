İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

7 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Sabah saatlerinde beliren gökkuşağı  kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Gökkuşağının görüntüsü


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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