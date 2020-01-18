İstanbul'da gökkuşağı sürprizi - Son Dakika

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
7 saat önce
İSTANBUL'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Sabah saatlerinde beliren gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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