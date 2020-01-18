İstanbul'da gökkuşağı sürprizi - Son Dakika
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

7 saat önce

İSTANBUL'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

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İSTANBUL'da gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Sabah saatlerinde beliren gökkuşağı  kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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