İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
11.11.2020 12:15
İstanbul'da bugün ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul
'da bugün ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da ve şehir içinde görülen gökkuşağı doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
İstanbul'da sabah saatlerinde gökkuşağı ortaya çıktı. Üsküdar ve Kadıköy'de görülen gökkuşağı doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Önce Anadolu yakasında görülen gökkuşağı daha sonra Avrupa yakasında ortaya çıktı. Maslak'ta saat 11.00 sıralarında yaklaşık 5 dakika görülen gökkuşağı görenleri büyüledi.
Görüntü dökümü
-----------------Boğaz üstünde ortaya çıkan gökkuşağı-Şehir içinde görülen gökkuşağı
-Detay görüntüler
- İstanbul
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