Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gökyüzü Kızıla Boyandı

İstanbul'da Gökyüzü Kızıla Boyandı

39 dakika önce

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü.

İstanbul'da Gökyüzü Kızıla Boyandı, System.String[]
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni bilinmezken, vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken, vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı. Havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de, özellikle Atatürk Havalimanı civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı. Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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