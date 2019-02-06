İstanbul'da Gökyüzü Kızıla Boyandı
39 dakika önce
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü.
İstanbul
'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni bilinmezken, vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken, vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı. Havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de, özellikle Atatürk Havalimanı
civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı. Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
(Vedat Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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