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İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü - Son Dakika

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

20.02.2022 08:43

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü.

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuşlar danslarıyla eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuş sürüsü de eşlik etti. Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı. Kendine hayran bırakan görüntü saatlerin ilerlemesiyle birlikte kayboldu. Gökyüzünde oluşan kızıllık ve şehrin kartpostallık anları havadan görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü
İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü
İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü - Son Dakika


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