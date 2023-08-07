İstanbul'da Gökyüzünde Parlak Cisim Heyecan Yarattı

?İSTANBUL'da cep telefonu ile canlı yayın yapıldığı sırada gökyüzünde ortaya çıkan cisim heyecana neden olmuştu. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, herkesi heyecanlandıran görüntünün nedeninin dünyaya düşen meteor olduğunu söyledi.

İstanbul'da dün sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada ortaya çıkan parlak cisim büyük bir heyecana neden olmuştu. Işık saçan cisim bir süre sonra ortadan kayboldu. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş, 'Çok net bir meteor. Biraz büyük bir meteor girmiş atmosferimize ve aşağı doğru kayarken, atmosferde yol alırken de ısınarak büyük bir alev topu haline dönüşüyor. En son düşmeden önce de patladığını görüyoruz. Ama tamamen yok olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen yere düşmüş olabilir bazı küçük parçalar. Atmosferimizde taşlar sürekli giriyor dedi.

'BURADA YANİ SIRA DIŞI BİR DURUM YOK

Temmuz sonundan Ağustos ayı sonuna kadar meteor yağmuru olduğunu belirten Aliş, 'Burada yani sıra dışı bir durum yok aslında. Sadece bu derece büyük olanları her zaman gözlemlenmiyor. Fakat bu tarihlerde ilgi çekici bir olay bir etkinlik daha var. Gök etkinliği var. O da Meteor yağmuru var. Perseid adını verdiğimiz bir meteor yağmuru. Temmuz sonundan ağustos sonuna kadar bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Ağustosun 12-13'ünde de maksimuma ulaşıyor. Her sene olan bu periyodik bir olay çünkü. Bu gelen meteor bir ihtimalle Perseidlerde ilişkili olabilir. Ama bunun için bir bilgimiz yok çünkü tamamen yörüngesini çıkarmamız lazım diye konuştu.