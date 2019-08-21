Son Dakika Haberleri: İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi
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İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi

35 dakika önce

İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi, System.String[]
İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Yer yer etkili olan yağmurla birlikte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. İstanbul Boğazı'nı kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL
İstanbul Boğazı, Anadolu Yakası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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