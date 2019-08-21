Son Dakika Haberleri: İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Yer yer etkili olan yağmurla birlikte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. İstanbul Boğazı'nı kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, Anadolu Yakası, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı
Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler Falcao transferinde flaş gelişme: Yarın İstanbul'a geliyor İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]