Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gökyüzünü Karabulutlar Kapladı, Beklenen Yağmur Başladı

İstanbul'da Gökyüzünü Karabulutlar Kapladı, Beklenen Yağmur Başladı

21 dakika önce

Meteoroloji'nin aralıklarla sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da, gökyüzünü kaplayan karabulutlarla birlikte, kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Gökyüzünü Karabulutlar Kapladı, Beklenen Yağmur Başladı, System.String[]


Meteoroloji'nin aralıklarla sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da, gökyüzünü kaplayan karabulutlarla birlikte, kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmur, Boğaz manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün sağanak yağış uyarısı yapılan illerden biri de İstanbul'du. Hava sıcaklığının 17 derece olarak tahmin edildiği İstanbul'da, akşam saatlerine kadar güneşli hava etkili olurken, yaklaşık yarım saat önce İstanbul semaları karabulutlarla kaplandı ve ardından beklenen yağmur başladı. Kentte sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yağmurla birlikte Boğaz'da doyumsuz bir manzara oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Kara bulutlar

İstanbul'da yağmur

Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:30 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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