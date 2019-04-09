İstanbul'da Gökyüzünü Karabulutlar Kapladı, Yağmur Başladı

METEOROLOJİ'nin aralıklarla sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da, gökyüzünü kaplayan karabulutlarla birlikte, kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili olmaya başladı.

METEOROLOJİ'nin aralıklarla sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da, gökyüzünü kaplayan karabulutlarla birlikte, kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmur, Boğaz manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün sağanak yağış uyarısı yapılan illerden biri de İstanbul'du. Hava sıcaklığının 17 derece olarak tahmin edildiği İstanbul'da, akşam saatlerine kadar güneşli hava etkili olurken, yaklaşık yarım saat önce İstanbul semaları karabulutlarla kaplandı ve ardından beklenen yağmur başladı. Kentte sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yağmurla birlikte Boğaz'da doyumsuz bir manzara oluştu.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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