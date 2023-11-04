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Eski Beşiktaşlı şov yaptı, Pendikspor 4'ledi - Son Dakika

Eski Beşiktaşlı şov yaptı, Pendikspor 4'ledi

Son Güncelleme: 04.11.2023 15:40

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında Pendikspor'a 4-2 mağlup oldu. Pendikspor'da eski Beşiktaşlı Welinton, 2 gol-1 asistle mücadeleye damga vurdu.

İstanbulspor ile Pendikspor, Süper Lig'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Pendikspor 4-2 kazandı.

WELINTON'DAN DUBLE

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram attı. İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.

İstanbul'da gol yağmuru! Pendikspor 4'ledi

PENDİK PUANINI 10 YAPTI

Bu sonucun ardından Pendikspor, Süper Lig'de puanını 10'a yükseltirken İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

İstanbulspor, Pendikspor, Esenyurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Eski Beşiktaşlı şov yaptı, Pendikspor 4'ledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı şov yaptı, Pendikspor 4'ledi - Son Dakika
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