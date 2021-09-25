İstanbul'da gölete giren bir kişi kayboldu - Son Dakika

Sancaktepe'deki Aydos Göleti'ne giren bir kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, gölet kenarına arkadaşlarıyla gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suya girdi. Eriş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, gölette kaybolan Eriş'i bulmak için çalışma başlattı. Hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

Hüseyin Eriş'i arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.