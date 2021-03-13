Gönüllü dalgıçlar temiz çevre için Boğaz'a dalış yaptı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Beykoz Kaymakamlığı işbirliğiyle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için İstanbul Boğazı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İHH'nın su altı arama kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yer alan profesyonel dalgıçlar, modern ekipmanlarla birlikte deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için Beykoz'dan İstanbul Boğazı'na dalış gerçekleştirdi.

Beykoz Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmada, boğazlardaki ve denizlerdeki canlı çeşitliliğinin insan yaşamına olan faydalarına da dikkat çekildi.

Etkinlik sonunda dalgıçların su altından topladığı atıklar, sahilde sergilendi.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de katıldığı etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, "Su altı arama kurtarma ekiplerimiz var. AFAD'a akredite bir kurumuz, afetlerde müdahale edebilecek bir kurumuz. Bu konuda ağırlıklı olarak gönüllülerimizle çalışıyoruz. Dalgıç ekiplerimizle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için bir çöp toplama etkinliği yapıyoruz." dedi.