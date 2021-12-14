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İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı - Son Dakika

İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı

14.12.2021 11:03

İstanbul'da aktarda gördüğü Trabzon hurması kurusunu memleketine dönerek üretmeye başlayan Onur Çürük, 100 kadına istihdam kapısı açtı.

İstanbul'da aktarda gördüğü Trabzon hurması kurusunu memleketine dönerek üretmeye başlayan Onur Çürük, 100 kadına istihdam kapısı açtı.

İstanbul'da yaşayan Çürük, kayınbabasına ait markette üç yıl çalıştı. Bir gün erik kurusu almak için aktara giden Çürük'ün, burada gördüğü Trabzon hurma kuruları dikkatini çekti.

Bunların Denizli'den geldiğini öğrenen Çürük, işin inceliklerini öğrenmek için Denizli'ye gitti.

Hurma kurutma işi yapanlarla görüşen ve nasıl yapıldığını öğrenen Çürük, kendi işini kurma fikriyle 2016'da memleketi Adana'nın Kozan ilçesine döndü.

Ailesine ait Çokak Mahallesi'ndeki araziye hurma fidanı dikerek kolları sıvayan Çürük, ilk yıllarda istediği sonucu alamasa da yılmadan devam etti.

Girişimci Onur Çürük, AA muhabirine, "ben de yapabilirim" fikriyle giriştiği işte şu an 100 dönümde Trabzon hurma yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Şu an yılda 300 ton aldığı yaş hurmadan 100 ton hurma kurusu elde ettiğini ifade eden Çürük, işlerinin her geçen gün iyiye gitmesiyle kendi tarlasının dışında yöredeki diğer çiftçilerin ürünlerini de satın alır hale geldiğini belirtti.

Mevsiminde ortalama 30 kadın çalıştırarak hurmaları dalından özenle topladıklarını anlatan Çürük, şöyle devam etti:

"Bunları kasalara dolduruyoruz. Daha sonra mahalledeki kadınların evlerine bırakıyoruz. Kadınlar, ev işlerinden arta kalan zamanda bu hurmaları temizleyip soyarak iplere diziyor. Yaklaşık 100 ev hanımı soyma işinde çalışıyor. Kadınlar, evinden çıkmadan bu işi yapabiliyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. İplere dizilen hurmalar, rutubetsiz bir ortamda evlerde yaklaşık 15 gün kurutuluyor."

Çürük, kurutulan hurmaları paketleyerek İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini kaydetti.

Kurutulmuş hurmanın kilogramını 35-40 liradan sattığını dile getiren Çürük, bu iş sayesinde hem ürüne katma değer kazandırdığını hem de mahallesindeki kadınlara ek gelir sağladığını söyledi.

İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı
İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı
İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı
İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı
İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı

İstanbul, İstihdam, Trabzon, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gördüğü Trabzon hurması kurusu memleketinde işinin patronu olmasını sağladı - Son Dakika
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