Üye Girişi
İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2021 15:20
İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarına oy veren Özarslan, "spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların her birinin farklı bir hissiyat yarattığını söyleyen Özarslan, tercih yapmakta zorlandığını, diğer fotoğrafların da seçtikleri kadar iyi olduğunu belirtti. AA'nın her alanda başarılı haberlere imza attığını anlatan Özarslan, başta fotoğraflarda emekleri bulunanlar olmak üzere tüm çalışanları tebrik ettiğini ifade etti.

"Seçim yapmak zor"

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti. "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğrafını seçen İnan, "yaşam"da Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" karesini oyladı. İnan, "spor" kategorisinde ise oyunu Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan İnan, "Fotoğrafların her biri birbirinden değerli, güzel çekilmiş. Aralarında seçim yapmak da bizler için zor. Bazen birden fazla beğendiğimiz fotoğraflar olabiliyor. Biz de o yönde kanaat sergiledik." diye konuştu.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. "Haber" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", "yaşam" kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" ile Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraflarını oylayan Ertaş, Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" ile Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Ertaş, AA'nın foto muhabirlerini tebrik etti.

Ümraniye ve Büyükçekmece kaymakamlarının yaşam kategorisinde tercihi "İstanbul ve hilal"

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Ünsal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 64 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Ünsal, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların birbirinde güzel olması nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Ünsal, fotoğrafların insanlar üzerinde etki bıraktığını belirtti.

Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel de AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Mehmet Özel, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz", haber kategorisinde ise "Annenin feryadı" fotoğraflarını seçti.

YORUMLAR
500

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Mete Gazoz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı         
15:14
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı         
15:09
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek? Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?         
14:52
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:16 Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:52 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement